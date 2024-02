Marianne Vos prive Lotte Kopecky du doublé à Ninove

La Néerlandaise Marianne Vos a remporté la 19e édition du Circuit Het Nieuwsblad dames (WorldTour), course de reprise de la saison cycliste en Belgique, disputée samedi sur 127,1 km entre Gand et Ninove.

Vos s'est imposée dans un sprint à quatre devant Lotte Kopecky (SD Worx-Protime), l'Italienne Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek) et sa compatriote Shirin van Anrooij (Lidl-Trek). La Néerlandaise inscrit son nom au palmarès pour la première fois et prive Kopecky d'un premier doublé depuis la Suédoise Emma Johansson en 2010 et 2011.