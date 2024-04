Max Kanter remporte la 2e étape, Henri Uhlig prend la tête du général

Six hommes ont formé l'échappée du jour avec Gianni Marchand (Tarteletto-Isorex), les Allemands Vinzent Dorn (BikeAid) et Jonathan Rottmann (Rembe), l'Espagnol David Lozano (Novo Nordisk), le Polonais Jakub Kaczmarek (Mazowsze Serce Polski) et le Turc Samet Bulut (Beykoz).

Les échappés ont finalement été repris à 50 km du but après avoir compté près de cinq minutes d'avance sur le peloton. La victoire s'est jouée au sprint et Max Kanter s'est montré le plus rapide devant son compatriote Henri Uhlig (Alpecin-Pimpaen) et le Danois Tobias Andersen (DSM-firmenich PostNL) pour la toute première victoire de sa carrière.