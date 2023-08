Mondiaux de cyclisme: la Belge Lotte Kopecky sacrée championne du monde sur route

Partie seule à un peu plus de cinq kilomètres de l'arrivée, la Flamande de 27 ans succède à la Néerlandaise Annemiek van Vleuten, victime d'un incident mécanique dans le final.

Elle a devancé de 7 secondes la Néerlandaise Demi Vollering et la Danoise Cecilie Uttrup Ludwig qui faisaient partie d'un groupe de huit coureuses à l'avant.

A l'arrivée, elle est tombée dans les bras de Vollering, sa coéquipière chez SD Worx à l'année, qui l'avait devancée pour gagner le Tour de France femmes fin juillet.

Donnée favorite avant la course, Kopecky, qui a notamment remporté les deux derniers Tours de Flandres, a été fidèle au rendez-vous en se montrant la plus forte sur le même circuit technique et extrêmement exigeant emprunté par les hommes dimanche dernier.