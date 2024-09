Remco Evenepoel met fin aux spéculations et reste chez Soudal Quick-Step

Remco Evenepoel continuera à rouler sous les couleurs de Soudal Quick-Step. Le champion du monde du contre-la-montre a confirmé l'information vendredi lors d'un point presse en marge de la course en ligne des championnats du monde de cyclisme qui se tiendra dimanche à Zurich, en Suisse.

"Je vais rester et il n'y a pas d'autre explication à donner", a déclaré Evenepoel, mettant ainsi fin aux spéculations. "Nous avons des objectifs à atteindre: remporter un jour le Giro et le Tour."

Pour la course en ligne des Mondiaux, Evenepoel pourra compter sur le soutien de Tiesj Benoot, Victor Campenaerts, Laurens De Plus, Quinten Hermans, Jasper Stuyven, Maxim Van Gils et Tim Wellens.