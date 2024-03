Remco Evenepoel a reconnu le contre-la-montre final du Tour de France lundi

Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), accompagné de ses coéquipiers Mattia Cattaneo, Ilan Van Wilder et Louis Vervaeke, a effectué lundi une reconnaissance du contre-la-montre de la dernière étape du prochain Tour de France. Il reliera Monaco à Nice sur la distance de 34 kilomètres. Il comprend le passage de la Turbie (8,1 km à 5,6%) et du col d'Eze (1,6 km à 8,1%).

Le Tour 2024 s'achèvera cette année le 21 juillet à Nice en raison des Jeux Olympiques de Paris qui débuteront le 26 juillet. Il faut remonter à 1989 et la victoire historique de Greg LeMond, avec à peine 8 secondes d'avance sur Laurent Fignon, pour retrouver un contre-la-montre au programme de la dernière étape.

Le champion de Belgique a profité de sa participation à Paris-Nice (WorldTour) et de sa présence sur place. Il a remporté la dernière étape dimanche à Nice et pris la 2e place finale tout en remportant le classement de la montagne.

"Nous sommes partis de Monaco et avons regardé la première montée à deux reprises", a expliqué le directeur sportif Klaas Lodewyck dans un communiqué de l'équipe. "Ensuite, nous avons regardé la descente plusieurs fois. Elle était similaire à celle de l'étape de Paris-Nice dimanche, mais aujourd'hui les conditions météorologiques étaient meilleures. C'est un beau parcours contre-la-montre, mais très exigeant, surtout parce qu'il arrive le dernier jour du Tour. Ce sera une étape magnifique dans un cadre spectaculaire. Plusieurs autres équipes sont venues reconnaître le parcours. Nous savons donc que les autres équipes seront également bien préparées. C'était une journée très utile et ce sera une formidable course en juillet."