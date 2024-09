Sur une autre planète: Lotte Kopecky brille et conserve son titre de championne du monde de cyclisme

L'autre grande favorite, la Néerlandaise Demi Vollering a terminé seulement à la cinquième place, une nouvelle frustration pour celle qui avait déjà perdu le Tour de France pour quatre secondes cet été. Pourtant, Vollering a sans doute été la plus forte samedi, mais elle a payé à la fois une stratégie d'équipe parfois incompréhensible de la part des Pays-Bas et sa propre débauche d'efforts pour semer Kopecky.

Déjà sacrée l'an dernier à Glasgow, la Flamande de 28 ans a réglé au sprint un groupe de six coureuses pour couronner une année magnifique lors de laquelle elle a notamment remporté Paris-Roubaix et le Tour de Romandie.

La Belge a parfois été lâchée, comme lors de la dernière ascension du Witikon sur le circuit final dans et autour de Zurich. Mais elle a fait preuve d'un sang-froid et d'un sens tactique remarquables pour revenir et coiffer toutes ses adversaires au sprint dans des conditions météo épouvantables. "Il pleuvait, il faisait froid. A trois tours de la fin j'étais frigorifiée, mais j'ai essayé de rester calme. Quand Demi a attaqué sur la longue montée, j'ai eu du mal mais je suis revenue à mon rythme, et à la fin ça s'est joué sur les nerfs. Il fallait garder son sang-froid et utiliser son énergie au bon moment", a déclaré la désormais double championne du monde.

Elle a aussi tenu à présenter ses condoléances à la famille de Muriel Furrer, la jeune coureuse suisse de 18 ans décédée après une chute dans la course juniors jeudi. "Voir les coureuses suisses pleurer pendant la minute de silence au départ n'est pas quelque chose qu'on veut voir. C'est un moment très difficile pour elles aussi", a-t-elle dit. Le grand retour sur la route de la Française Pauline Ferrand-Prévot, très attendue dix ans après son titre mondial, a, lui, tourné court. Rapidement distancée, la championne olympique de VTT à Paris a mis pied à terre à une cinquantaine de kilomètres du but.

Abandon pour De Schepper

Lore De Schepper a elle abandonné. La jeune coureuse d'AG Insurance-Soudal, 18 ans, a chuté en début de course. De Schepper a pu continuer à rouler après sa chute, mais a décidé d'abandonner par la suite.