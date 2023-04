Tadej Pogacar: "La Doyenne sera différente mais elle est un objectif"

"Ce fut une course très dure, une finale très spéciale" a-t-il indiqué. "Je remercie l'équipe pour son travail énorme, ce qui m'a donné beaucoup de courage dans cette course. Avec un tel travail, je me dois de conclure avec la victoire. Je pense que j'ai livré avec mon équipe la course parfaite, j'ai réalisé une montée du Mur de Huy sans faute".

La course a été nerveuse dans la finale, notamment dans les derniers 25 kilomètres. "Il y a eu des chutes et nous en sommes passés très près. Nous nous sommes portés à l'avant de la course et nous avons bien géré la fin de course. Personne, à part peut-être l'équipe INEOS, nous a aidés, nous avions donc tout le poids de la course sur les épaules. Mes équipiers m'ont placé idéalement au pied du Mur de Huy, exactement comme c'était prévu. Je me devais de gagner. Passer la ligne en premier, je ne m'en lasse pas, j'aime gagner, je suis en pleine forme, je profite au maximum de ce genre de moment."