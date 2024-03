Tim Merlier réussit la passe de trois

Tim Merlier (Soudal Quick-Step) a remporté la 78e édition de la Nokere Koerse (1.Pro), disputée sur 188,1 km entre Deinze et Nokere mercredi. Le Flandrien s'adjuge l'épreuve pour la troisième année de suite et égale le record de trois victoires de Hendrik Van Dyck, vainqueur en 1996, 1997 et 2000.