Tour de France: Pogacar rêve de doublé face à un Vingegaard tout juste renaissant

Malgré un récent Covid, Tadej Pogacar avance comme le grand favori du Tour de France pour reprendre sa couronne à un Jonas Vingegaard à l'état de forme mystérieux et réaliser un doublé Giro-Tour inédit au XXIe siècle. La 111e édition s'élance samedi de Florence et il était difficile de trouver un cadre plus enchanteur que le berceau de la Renaissance, la ville des Medicis, Boticelli, Machiavel et Donatello, où palais et musées rivalisent de beauté, pour célébrer le premier départ d'Italie dans l'histoire plus que centenaire de l'épreuve.

Le casting est à la hauteur du moment puisqu'on verra pour la première fois au départ d'une course de vélo les six superstars du cyclisme – Pogacar, Vingegaard, Primoz Roglic, Remco Evenepoel, Mathieu van der Poel et Wout Van Aert. Depuis le dévoilement en octobre du parcours, qui s'achèvera le 21 juillet à Nice, là encore une grande première à cause des JO, on salive devant la perspective de voir les quatre premiers, "les quatre fantastiques", batailler pour le maillot jaune. Avec chacun une histoire à raconter. Pour Evenepoel, c'est celle de "l'exploration" comme le dit le prodige belge qui a attendu ses 24 ans pour découvrir le Tour.

Pour Roglic, c'est l'opportunité d'une douce revanche, quatre après avoir été dépossédé du maillot jaune par Pogacar à l'avant-dernier jour. - "S'il y en a un qui peut le faire, c'est Pogacar" - Pour Vingegaard, c'est l'enjeu d'un troisième sacre consécutif, comme Louison Bobet, Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Miguel Indurain et Chris Froome. Mais un défi dépasse tous les autres et il revient à Pogacar de le relever: gagner la même année le Tour d'Italie et le Tour de France, un exploit seulement réalisé par sept coureurs dans l'histoire, la dernière fois par Marco Pantani en 1998.