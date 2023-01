Tour de San Juan - 5e étape: coup double de Miguel Angel Lopez à l'Alto Colorado, Evenepoel 7e

(Belga) Miguel Angel Lopez (Team Medellin - EPM) a remporté vendredi la 5e étape du Tour de San Juan (2.Pro), l'étape-reine de cette 39e édition de la course à étapes argentine. Au lendemain de la journée de repos, le Colombien s'est imposé au terme des 173,7 km reliant Chimbas au sommet de l'Alto Colorado (2.623 m d'altitude) avec 30 secondes d'avance sur l'Italien Filippo Ganna (Ineos) et 39 sur le Colombien Sergio Higuita (Bora-hansgrohe).

Deux autres Colombiens, Egan Bernal (Ineos) et Einer Augusto Rubio (Movistar), complètent le top 5. Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep) a pris la 7e place à 1:09. Miguel Angel Lopez prend le maillot de leader à son compatriote Fernando Gaviria (Movistar), qui s'en était emparé mercredi à la suite de sa victoire dans la 4e étape. Au classement général provisoire, Miguel Angel Lopez compte 30 secondes d'avance sur Ganna et 44 sur Higuita. Evenepoel pointe au 8e rang à 1:19. Samedi, la 6e étape sera longue de 144,9 km avec départ et arrivée au Vélodrome Vicente Alejo Chancay. Le Tour de San Juan s'achèvera dimanche. Remco Evenepoel, qui lance sa saison 2023 sur les routes argentines, est le tenant du titre, lui qui s'était imposé en 2020. La course n'avait pas eu lieu en 2021 et 2022 en raison de la pandémie de coronavirus. (Belga)