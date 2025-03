"J'ai de l'eau dans le baquet", "Oui, ça doit être l'eau": l'échange hilarant entre Leclerc et son ingénieur

Charles Leclerc n'a pas vécu le meilleur GP d'Australie de sa jeune carrière. Le pilote monégasque a terminé 8ème avec sa Ferrari, mais il a au moins eu droit à l'échange le plus fou de cette course.

Le Monégasque n'a pas vécu une course facile. Mais alors qu'il était en pleine accélération, il a subitement été surpris par une montée d'eau dans son baquet. La suite, c'est un échange lunaire avec son ingénieur de course. "Il y a une fuite ?", a demandé le pilote Ferrari. "Une fuite de quoi ?", lui répond son ingénieur. "J'ai le baquet plein d'eau, genre vraiment plein d'eau", a poursuivi le pilote monégasque.

Ferrari n'a pas vraiment vécu le début de saison espéré, ce dimanche, au GP d'Australie. La Scuderia espérait pouvoir titiller Red Bull et McLaren, mais s'est retrouvé un rien à la traîne en course, avec une huitième place finale pour Leclerc, devant un Hamilton seulement dixième.

Après un petit silence, la réponse est venue. Et elle n'a pas déçue. "Cela doit être l'eau", a en effet confirmé l'ingénieur. "Ajoutons ça à tes paroles de sagesse", a répondu, avec ironie, un certain Charles Leclerc. On tient déjà l'un des plus beaux échanges de la saison. Il reste 23 courses pour faire plus fort.