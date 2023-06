Kluyskens-Ooms-Balthazar l'emportent à Charade

Le quatrième rendez-vous de la saison de la Fun Cup disputé sur le circuit de Charade, en Auvergne, présentait un format de week-end inhabituel avec deux courses de quatre heures. À l'issue de la seconde confrontation, la N°446 Milo Racing de Kevin Balthazar, Sébastien Kluyskens et Pieter Ooms s'est imposéet après un long duel face à la voiture-soeur N°280 de Kevin Caprasse, Edouard Mondron et Timo Van Impe. Un drive through a finalement relégué ces derniers au sixième rang, ce qui a mis fin au suspense.

Raphael Bolle Debal et Ralph Pierard (N°487 AC Motorsport) ont créé la plus grande surprise du Trophée des Volcans en prenant la deuxième place, non sans remporter la catégorie Pure. La N°480 Milo Tourneur de Guillaume Mondron, Gilles Verleyen et Simon Tourneur complète le podium.

Malgré la pression de la N°489 Milo HHH (Marnix Hommerson-Niek Hommerson-Alex Hommerson), la N°486 Michaël Mazuin Sport (Lucas Taelman-Louis Mazuin-Nathan Brauns) a remporté une nouvelle victoire dans la catégorie Fun. L'écurie de Fosses-la-Ville place sa deuxième voiture dans le Top 3 avec la N°514 (Michaël Mazuin-Camille Mazuin).