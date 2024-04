Liam Everts prend la deuxième place de la course de qualification du GP du Trentin en MX2

Liam Everts (KTM) s'est classé 2e à l'occasion des qualifications du Grand Prix du Trentin en MX2, 4e manche du championnat du monde de motocross, samedi en Italie. Sacha Coenen (KTM) a lui aussi empoché des points en se classant 8e. L'Italien Andrea Adamo (KTM) a remporté la course de qualifications, moins d'une demi-seconde devant Everts.

Derrière Everts, l'Allemand Simon Längenfelder (Gasgas) s'est emparé de la 3e place. Le leader du championnat du monde, le Néerlandais Kay de Wolf (Husqvarna) n'a terminé que 6e et empoche 5 points. Les neuf premiers de la course de qualification reçoivent des points, avec 10 pour le vainqueur, 9 pour le 2e, et ainsi de suite dégressivement jusqu'au 10e, qui prend 1 point.

Au classement du championnat du monde de MX2, Kay de Wolf compte 175 unités. Il est devant Längenfelder (149 points) et Lucas Coenen (Husqvarna), qui reste bloqué à 124 après avoir abandonné samedi. Liam Everts figure à la 8e place avec 86 points.