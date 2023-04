Marc Marquez forfait pour le Grand Prix des Amériques

"Après avoir réalisé un dernier scanner, Marc Marquez et son équipe médicale (...) ont confirmé que le premier os métacarpien était toujours en cours de guérison. Après des échanges entre l'équipe et le HRC (Honda Racing Corporation), il a été décidé de laisser la blessure guérir complètement et d'éviter tout risque inutile", explique l'équipe Repsol Honda dans un communiqué.

Le sextuple champion du monde de MotoGP, parti en pole position du GP du Portugal le 26 mars dernier, avait chuté dès le 2e tour en entraînant au sol le Portugais Miguel Oliveira (Aprilia) après avoir heurté son compatriote Jorge Martin (Ducati).