Pas de points pour Amaury Cordeel lors du premier rendez-vous à Sakhir

Le Championnat de Formule 2 faisait sa rentrée ce week-end dans le cadre du Grand Prix du Bahreïn de Formule 1. Après une première saison d'apprentissage chez Van Amersfoort Racing, le Belge Amaury Cordeel dispute sa deuxième année dans l'antichambre de la F1 au sein de l'écurie Invicta Virtuosi Racing.

Ayant comme objectif de confirmer ses performances encourageantes de la fin de la campagne écoulée, Cordeel a hélas manqué de réussite lors de cette manche inaugurale de la saison 2023. Qualifié en quinzième position pour les deux courses prévues à Sakhir, l'ancien champion de Formule 4 espagnole terminait au dernier rang de la Sprint Race disputée le samedi soir. Évoluant en queue de peloton, Cordeel écopait d'une pénalité qui le renvoyait en fond de classement. Lors de la Feature Race se tenant le dimanche après-midi, il terminait à la dix-septième position après un nouveau parcours difficile. Cordeel ne marquait logiquement pas de points suite à ses résultats de Sakhir.

La Sprint Race a été remportée par le Suisse Ralph Boschung. S'élançant depuis la pole position grâce au principe du top-10 inversé propre à cette course (le pilote ayant décroché la pole position part 10e, tandis que le 10e part en pole de cette course), le pilote Campos Racing parvenait à conserver son bien pour s'imposer devant le Norvégien Dennis Hauger (Prema Racing) et le Français Victor Martins (ART Grand Prix). Ayant réalisé la pole position à l'issue des qualifications, le Français Théo Pourchaire (ART Grand Prix), qui dispute sa troisième saison en Formule 2, a remporté la Feature Race à l'issue d'une course parfaite devant Ralph Boschung et le néophyte Zane Maloney (Carlin), originaire de la Barbade.