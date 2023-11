Alexander Zverev conclut son Masters par une victoire face à Andrey Rublev

La victoire de l'Espagnol Carlos Alcaraz (ATP 2) en deux sets face au Russe Daniil Medvedev (ATP 3) plus tôt dans la journée avait assuré les deux joueurs des 1re et 2e place du groupe rouge. Zverev, qui avait pourtant battu Alcaraz d'entrée, s'était ensuite incliné contre Medvedev. Rublev n'avait quant à lui pas pris le moindre set sur ses deux premiers matches, et n'a pas fait mieux pour sa dernière joute.

Le break d'entrée du Russe a été immédiatement neutralisé, et Alexander Zverev a lui-même repris l'avantage en fin de premier set. Rublev n'a plus trouvé de ressource dans la deuxième manche et n'a plus jamais menacé le service adverse, laissant l'Allemand se contenter d'un nouveau break pour s'imposer.