Carlos Alcaraz veut récupérer la place de N.1 mondial à Indian Wells

"Je vais m'y employer", a déclaré sans détour aux médias l'actuel N.2 mondial, alors qu'on l'interrogait sur ses ambitions dans le désert californien. "Pour moi, gagner ce tournoi et être de nouveau numéro 1 (mondial) est un excellent objectif", a ajouté Alcaraz. L'Espagnol peut en effet détrôner Djokovic, absent à Indian Wells car non autorisé à rentrer aux États-Unis en raison de son statut de non vacciné contre le Covid, s'il remporte le tournoi californien.

Vainqueur de l'US Open en septembre dernier, Carlos Alcaraz avait battu un record de précocité en devenant le plus jeune numéro 1 mondial de tennis de l'histoire, à 19 ans.

Mais, victime de pépins physiques à répétition, il a vu le Serbe lui reprendre cette première place grâce à son 22e titre du Grand Chelem remporté en janvier à Melbourne.

Malgré ces soucis physiques, qui l'ont encore contraint à un forfait la semaine passée à Acapulco, Carlos Alcaraz a affiché sa confiance au moment d'aborder Indian Wells, où il est tête de série N.1 et débutera au 2e tour contre le vainqueur du match entre l'Australien Thanasi Kokkinakis (ATP 94) et l'Américain Brandon Holt (ATP 193).