David Goffin éliminé en demi-finales du Challenger de Cary

Le Liégeois de 33 ans, 92e mondial et 4e tête de série, a été battu par le Russe Roman Safiullin, 27 ans, 66e mondial et 1ère tête de série, en deux sets 7-6, 7-6. Le match a duré 2 heures et 11 minutes.

Il s'agissait d'un premier match entre les deux joueurs.

David Goffin a entamé sa tournée américaine, en vue de l'US Open, par des éliminations au deuxième tour tant au tournoi ATP 250 d'Atlanta qu'au tournoi ATP 500 de Washington. Le Liégeois est directement qualifié pour le tableau final de l'US Open qui débute le 26 août.