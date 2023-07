Goffin, qui a défié Alcaraz : "Pour le battre, il faut frapper fort sur les lignes"

La Belgique a battu l'Espagne 2-1 vendredi soir à Nice lors de sa deuxième rencontre en Hopman Cup. Et la victoire aurait pu être plus nette si David Goffin (ATP 111) était parvenu à concrétiser son avantage d'un set et break contre Carlos Alcaraz (ATP 1), vainqueur à Wimbledon dimanche dernier, finissant par s'incliner 4-6, 6-4, 10/8.