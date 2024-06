Greet Minnen éliminée aux portes des demi-finales

Greet Minen, 85e joueuse mondiale, est éliminée en quarts de finale du tournoi de tennis ITF W100 de Surbiton, épreuve sur gazon dotée de 100.000 dollars, vendredi, en Grande-Bretagne. Elle s'est inclinée en trois sets (6-4, 4-6, 6-2) face à la Française Harmony Tan (WTA 226) au bout d'1h57 de jeu. En demi-finale, Tan affrontera Alison Van Uytvanck (WTA 397), tombeuse d'Emily Appleton (WTA 399) plus tôt dans la journée.

Jeudi soir, Minnen (WTA 116 en double) avait raté la qualification pour la finale du double du tournoi. Associée à sa partenaire britannique Harriet Dart, le duo s'est incliné sèchement en demi-finale contre l'Américaine Emina Bektas et la Serbe Aleksandra Krunic (WTA 709 et 99 en double), 6-1, 6-3. La partie a duré un tout petit peu plus d'une heure.