Kimberley Zimmermann en demi-finales du double

Kimberley Zimmermann 27 ans, 56e joueuse du monde en double, et Yana Sizikova, 28 ans, 47e mondiale en double ont pris la mesure au 2e tour des Italiennes Aurora Zantedeschi (WTA 357), 22 ans, et Dalila Spiteri (WTA 511), 26 ans, en deux manches - 6-3, 6-4. La partie a duré un peu plus d'une heure (1h12 minutes).

Têtes de série numéro 1, Zimmermann et Sizikova étaient exemptées du premier tour et devront encore attendre le nom de leurs adversaires en demi-finales. Des rencontres du premier tour dans leur partie de tableau doivent encore être jouées.