L'Espagne et la Serbie placées dans le même groupe à Valence

Le tirage au sort de la phase de groupes de la Coupe Davis, mercredi à Malaga, a placé notamment l'Espagne (N.3) de Carlos Alcaraz et Rafael Nadal, et la Serbie de Novak Djokovic dans le même groupe (C). Il se jouera du 12 au 17 septembre à Valence. La Corée du Sud, qui a éliminé la Belgique, et la République tchèque complètent ce groupe.