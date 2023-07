Madison Keys met fin au parcours de la jeune Russe de 16 ans, Mirra Andreeva

Mirra Andreeva a vu son parcours à Wimbledon s'arrêter en 8es de finale lundi à Londres. La jeune Russe de 16 ans, 102e au classement WTA, a été éliminée par l'Américaine Madison Keys, qui, menée 1 set à 0 et 1 à 4 dans le deuxième, a été obligée de s'employer au jeu décisif dans le second pour l'emporter finalement en trois manches: 3-6, 7-6 (7/4), 6-2 au bout de deux heures de match (2h03).

Madison Keys (N.25), 18e mondiale, retrouve ainsi à 28 ans les quarts de finale huit ans après avoir atteint ce stade de la compétition sur le gazon londonien.

Keys compte aussi à son palmarès une finale à l'US Open en 2017 et des demi-finales en Australie (2015 et 2022), à Roland-Garros (2018) et à l'US Open (2018).