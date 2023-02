Michael Geerts sorti aussi en quarts de finale du double

Michael Geerts, dernier belge en lice, et Geoffrey Blancaneaux ont été battus par les Allemands Hendrik Jebens et Niklas Schell, qui composent la 4e tête de série, 3-6, 6-4 et 10/6 au super jeu décisif. La partie a duré 1h29.

Michael Geerts (ATP 250), 28 ans, avait été sorti en simple la veille dans le tableau du simple où il ne reste plus de joueur belge après l'élimination aussi jeudi de Joris De Loore. Le Brugeois (ATP 206), 29 ans, a été sorti par le qualifié français Titouan Droguet (ATP 266), 21 ans, en deux manches: 7-5, 6-3.