Open d'Australie: Djokovic affrontera Tsitsipas pour égaler Nadal

Après avoir surmonté sa blessure à la cuisse et six adversaires, Novak Djokovic n'est plus qu'à un match du record de 22 titres en Grand Chelem détenu par Rafael Nadal, et seul Stefanos Tsitsipas peut désormais l'en priver dimanche en finale de l'Open d'Australie.

Le vainqueur de cette finale délogera en outre l'Espagnol Carlos Alcaraz de la place de N.1 mondial.

"J'ai gagné la dernière (finale jouée contre Tsitsipas, à Roland-Garros en 2021, NDLR) alors j'en conserve du positif ! Mais j'ai été mené deux sets à zéro", a commenté le Serbe de 35 ans.

"Depuis, Stefanos a progressé. Alors, que le meilleur gagne !", a ajouté Djokovic quelques minutes après avoir dominé, vendredi en demi-finale, et malgré une cuisse gauche toujours largement bandée, l'Américain Tommy Paul (35e) 7-5, 6-1, 6-2.

"A la fin du premier set, j'ai réussi à garder mon calme (quand Paul est revenu de 5-1 à 5-5, NDLR) et ça a été la clé. Ensuite, j'ai mieux lâché mes coups", a analysé Djokovic. Sans évoquer sa cuisse, il a lancé être "à 110%" en ce qui concerne son niveau d'énergie. Une plaisanterie rapidement éventée: "Evidemment, je ne suis pas aussi frais qu'au début, mais j'ai beaucoup travaillé le physique à l'intersaison", a-t-il souligné.

- Expérience - En outre, "je sais ce que c'est que de jouer en cinq sets, j'en ai l'expérience", a rappelé l'homme aux 21 titres du Grand Chelem qui visera dimanche un 10e titre à Melbourne en autant de finales. Cela dit, cette année, il n'a cédé qu'un set pour parvenir en finale, au deuxième tour contre le modeste Français Enzo Couacaud (191e) à qui il avait infligé un 6-0 dans la dernière manche. Et seuls ses matches des deuxième et troisième tours, ceux où la cuisse l'a le plus fait souffrir, ont duré plus de 2h20. Si bien que son problème dimanche face à Tsitsipas risque de ne pas être tant l'énergie que la douleur à la cuisse qui le handicape plus ou moins. D'autant que le Grec sera un adversaire d'un tout autre calibre que les six précédents, même si parmi eux s'est notamment trouvé le N.6 mondial et terrible cogneur russe Andrey Rublev, balayé en 2h03 en quarts.