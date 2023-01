Open d'Australie - Krejcikova et Siniakova conservent leur titre en double dames

(Belga) Les Tchèques Barbora Krejcikova (WTA 2 en double) et Katerina Siniakova (WTA 1 en double) ont remporté dimanche l'Open d'Australie de tennis en doubles dames pour la deuxième année consécutive en battant la paire japonaise Shuko Aoyama (WTA 25 en double) et Ena Shibahara (WTA 23 en double) 6-4, 6-3.

Krejcikova et Siniakova deviennent ainsi les premières joueuses à conserver leur titre à Melbourne depuis les Italiennes Sara Errani et Roberta Vinci en 2013-2014. L'an dernier après leur succès à Melbourne, les Tchèques s'étaient également imposées à Wimbledon et à l'US Open. Au total, elles comptent désormais à leur palmarès sept titres du Grand Chelem ensemble, avec également Roland-Garros en 2018 et 2021, ainsi que Wimbledon 2018. Elles ont aussi remporté le titre olympique à Tokyo en 2021.