Open d'Australie - L'objectif de Gérard en 2023: "Accrocher une place de N.1 mondial qui vient de se libérer"

Joachim Gérard s'est exprimé, lundi depuis Melbourne, sur ses objectifs pour l'année à la veille de son entrée en lice à l'Open d'Australie. Le Bruxellois, 34 ans, 4e mondial, qui affrontera au premier tour le Chilien Alexander Cataldo (ITF 18), 25 ans, nourrit de grandes ambitions.

"Je veux être plus constant et pourquoi pas accrocher la place de N.1 mondial qui vient de se libérer avec le départ à la retraite du Japonais Kunieda", a confié Joachim Gérard à l'Agence BELGA. "C'est le Britannique Hewett, deuxième, qui la récupére et cela va rendre les choses plus fun. J'ai bien commencé l'année avec une victoire au Victorian Open, mais cela passera évidemment par de grandes performances dans les tournois majeurs et donc aller chercher un troisième titre du Grand Chelem en simple (après l'Open d'Australie et Wimbledon en 2021). Ici, j'ai un bon tirage. Le tableau est progressif avec un potentiel deuxième tour contre le Néerlandais Scheffers ou le Japonais Miki. Il va falloir tâcher d'en profiter". Joachim Gérard a essayé de mettre tous les atouts de son côté lors de sa préparation en Belgique. En compagnie de son coach, Damien Martinquet, il a tenu à apporter une nouvelle touche à son jeu. "On a beaucoup mis l'accent sur la trajectoire de balle. On a cherché à trouver un peu plus de hauteur, afin d'obtenir un peu plus de sécurité tout en continuant à avoir une frappe de balle lourde", a expliqué le joueur belge. "Et tout le reste a évidemment été travaillé comme d'habitude, le but étant de parvenir à maintenir un très haut niveau de jeu. Je me suis préparé à La Hulpe, où nous avons été accueillis très gentiment cet hiver et où nous avons tous les terrains à notre disposition. C'est sympa."