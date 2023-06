Pas de finale en double pour Joachim Gérard

Joachim Gérard (ITF 4) ne disputera pas la finale du double en fauteuil du tournoi de tennis de Roland-Garros. Vendredi en compagnie du Japonais Tokito Oda (ITF 2) , 17 ans, il s'est incliné en deux sets 6-2 et 6-2 face aux Britanniques Alfie Hewett et Gordon Reid, tête de série N.1 et vainqueurs des trois dernières éditions du double à Paris. Le match a duré une heure et huit minutes.