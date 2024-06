Rybakina après sa victoire contre Mertens: "Mon service m'a indéniablement bien aidée"

"Je suis vraiment heureuse d'avoir franchi cet écueil", a-t-elle confié après la balle de match. "Ce n'était pas évident. Chaque match est difficile. Aujourd'hui, je suis contente de mon deuxième set. Je l'ai joué avec un peu plus de confiance. Mon service m'a indéniablement bien aidée. J'avais regardé son match du premier tour et je me rappelais également de nos précédentes confrontations, sur dur. J'étais préparée et comme d'habitude, j'ai fait de mon mieux."

Ce n'est que la deuxième fois de sa carrière qu'Elena Rybakina se hisse en huitième de finale à Roland-Garros, où elle s'était révélée par une victoire contre Serena Williams pour atteindre les quarts de finale en 2021. Et dans la forme qu'elle affiche cette année, avec une finale à l'Open d'Australie et des titres à Brisbane, Abou Dhabi et Stuttgart, la native de Moscou peut clairement viser haut à Paris.