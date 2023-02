Sander Gillé et Joran Vliegen se hissent au second tour des qualifications

Sander Gillé et Joran Vliegen se sont qualifiés pour le second tour des qualifications du double du tournoi de tennis ATP 500 de Rotterdam, joué sur surface dure et doté de 2.074.505 euros, samedi aux Pays-Bas.

Gillé et Vliegen, qui forment la paire tête de série N.1 des qualifications, se sont imposés 6-3, 6-7 (5/7), 11/9 contre le duo composé de l'Italien Marco Bortolotti et l'Espagnol Sergio Martos Gomes. La rencontre a duré 1 heure et 36 minutes.

Au second tour, la paire belge affrontera les Néerlandais Jesper de Jong et Gijs Brouwer qui l'ont emporté 6-3, 6-4 contre la paire tête de série N.2 composée du Français Jonathan Eysseric et de l'Ukrainien Denys Molchanov.

En cas de qualification pour le tableau final, Gillé et Vliegen seront opposés à une autre paire néerlandaise, composée de Tallon Griekspoor et Botic van de Zandschulp et bénéficiaire d'une invitation.

Plus tôt samedi, Zizou Bergs, 112e mondial, a été éliminé au premier tour des qualifications après sa défaite en deux sets (6-3, 6-2) devant le Français Quentin Halys, 70e mondial et tête de série N.3.