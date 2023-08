Sofia Costoulas sortie au premier tour du double

Sofia Costoulas (WTA 246) et la Russe Sofya Lansere (WTA 125) se sont inclinées au premier tour du tournoi de tennis ITF W60 d'Hechingen, épreuve sur terre battue dotée de 60.000 dollars, mercredi, en Allemagne. Les deux joueuses ont été battues 6-3, 5-7, 10/8 par les Tchèques Karolina Kubanova (WTA 274) et Aneta Kucmova (WTA 341) en 1 heure et 25 minutes.