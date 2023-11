Tennis: Fils et Van Assche en chefs de file au Masters des -22 ans

Tous deux âgés de 19 ans, Fils, qui a bondi des alentours de la 250e place mondiale à la 36e en 2023, et Van Assche, grimpé lui du top 140 au top 70 depuis janvier, sont les deux joueurs les mieux classés engagés.

Arthur Fils et Luca Van Assche, les deux promesses du tennis français, abordent en chefs de file le Masters réservé aux joueurs de moins de 22 ans organisé à Jeddah, en Arabie saoudite, pour la première fois hôte d'un tournoi ATP, de mardi à samedi.

Qualifiables sur le papier, Carlos Alcaraz, N.2 mondial et déjà double lauréat en Grand Chelem, et Holger Rune (8e), 20 ans tous les deux mais qui viennent de disputer le Masters ATP, sont déjà passés dans la classe supérieure. Potentiels participants également, Ben Shelton (17e) et Lorenzo Musetti (27e), ont passé leur tour.

Vainqueur de son premier titre ATP à Lyon en mai et finaliste à Anvers en octobre, Fils cherchera à lancer au mieux sa collaboration avec son nouveau duo d'entraîneurs, Sébastien Grosjean et Sergi Bruguera, qui l'accompagnent en Arabie saoudite.

C'est lui qui frappera les premiers échanges mardi après-midi (13h00 heure française), contre l'Italien Luca Nardi (115e, 20 ans). Suivront les deux autres joueurs du groupe vert, le Suisse Dominic Stricker (94e, 21 ans) et un autre Italien, Flavio Cobolli (100e, 21 ans).