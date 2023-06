Zizou Bergs éliminé premier tour en double malgré une balle de match

Zizou Bergs (ATP 441 en double) et Gijs Brouwer (ATP 388) ont été battu par les Britanniques Charles Broom (ATP 216) et Mark Whitehouse (ATP 232) sur la marque de 6-4, 3-6 et 12/10 au super-jeu décisif. La partie a duré .

La paire belgo-néerlandaise a hérité d'une balle de match à 9-10 dans le super jeu décisif.