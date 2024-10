Après Renault, Opel, Ford et maintenant Audi, cette autre usine belge pourrait-elle fermer ses portes? La réponse d'un expert

L'usine Audi de Forest va cesser de produire en février 2025 et fermer ses portes par la même occasion. Il s'agit d'une nouvelle fermeture d'une usine automobile dans notre pays après celles de Renaut, d'Opel ou de Ford ces dernières années. Seule reste l'usine Volvo en Belgique, mais pourrait-elle connaitre le même sort que l'usine d'Ausi ? "Ces deux usines n'ont rien en commun", assure Philippe Casse, expert en automobile. "L'usine Volvo est une grande usine qui produit une grande quantité de véhicules différents, tandis que l'usine d'Audi est une petite usine qui ne produit qu'un seul modèle."

"Quand vous avez des centaines d'usines qui fabriquent des automobiles à travers le monde et quand le marché est en crise, les clients du monde entier achètent moins de voitures et donc les usines en produisent moins", continue l'expert. "Le groupe Volkswagen (auquel fait partie Audi, ndlr) a plus de 110 usines à travers le monde et il est évident que si on produit moins à long terme alors il faut fermer des usines, c'est irréversible. On ferme les petites usines et celles qui, comme à Forest, ne produisent un produit qui est en fin de vie."