Belfius et WeSmart collaborent pour faciliter le partage d'énergie entre acteurs locaux

La banque Belfius et l'entreprise WeSmart, spécialisée dans la gestion du partage d'énergie, s'associent pour offrir la possibilité aux pouvoirs locaux, aux écoles et aux hôpitaux notamment de créer des communautés d'énergie au niveau local, indiquent-elles vendredi dans un communiqué. Le projet a été présenté lors du salon des mandataires Municipalia à Marche-en-Famenne.

Concrètement, cette nouvelle offre de services a pour but de faciliter au maximum la mise en place de communautés d'énergie à l'échelle locale. Ainsi, des partages d'énergie pourraient être organisés entre les communes, les provinces, les hôpitaux, les maisons de repos, les (hautes) écoles et les universités par exemple. Toutes ces entités disposent pour la plupart de nombreux bâtiments sur lesquels des infrastructures de production énergétique renouvelable peuvent en effet être installées.

"Grâce à notre partenariat avec WeSmart, l'énergie renouvelable ainsi produite pourra désormais être partagée efficacement, non seulement entre des bâtiments publics qui ont des profils de consommation d'énergie différents (une école pourra ainsi fournir une maison de repos en électricité renouvelable en fin de journée et les weekends) mais également avec les entrepreneurs et entreprises locales," fait valoir Belfius.