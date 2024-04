Comment bien préparer la transmission de sa société pour éviter des catastrophes ? En Wallonie, une structure aide les entrepreneurs

Partager:

"Trois questions à" comme chaque soir pour mieux comprendre le monde qui nous entoure et ce qui se passe près de chez nous. Trois questions ce soir à Jean-Pierre Di Bartolomeo. Vous-êtres le patron de la structure mise en place par la société, par la Région wallonne, qui s'appelle Transéo. Cette société permet aux entrepreneurs de préparer la transition, la transmission de leurs entreprises.

"Je suis surtout directeur de Wallonie Entreprendre, où nous avons comme objectif de soutenir le développement de l'activité économique en Région wallonne. Et la transmission d'entreprises est un axe fondamental, évidemment, de nos activités économiques, puisqu'on crée des entreprises, mais on doit surtout garantir la pérennité de toutes les entreprises qui sont en transmission. Et donc, pour ça, on a développé des techniques de sensibilisation, d'accompagnement, et bien sûr, les produits financiers qui permettent aux entrepreneurs de boucler, finalement, la reprise d'une entreprise". L'entreprise Van Hool, aujourd'hui, c'est un exemple finalement d'une catastrophe, quelque part familiale, où au fil des années, on s'est rendu compte que l'entreprise était difficile à gérer par les conflits entre la famille. C'est souvent la troisième génération d'un entrepreneur qui pose problème. C'est, en tout cas, des observations à plus grande échelle qui montrent que lorsqu'on arrive à plusieurs générations après le fondateur, c'est compliqué ?

"Ça dépend. On a cette règle qui est souvent mise en avant dans la littérature économique. Mais je pense que ce qui est vraiment important, c'est l'envie. L'envie de reprendre, l'envie d'entreprendre. C'est ce qui est souvent mis en avant dans notre équipe chez Wallonie Entreprendre, par Sabine Colson, qui dirige l'équipe. Elle dit souvent, s'il n'y a pas d'envie, c'est difficile après de réussir cette transmission. Et donc, ce que nous, on veut, on veut vraiment aider, donner un maximum de chance pour la réussite. Maintenant, on ne peut pas imaginer tous les scénarios possibles. Et je suppose que pour Van Hool, qui est quand même une très grande entreprise, je pense que ce n'est pas le seul élément qui a conduit à la difficulté que vit Van Hool aujourd'hui. Il y a d'autres éléments qui ont été également mis en avant. Mais en tout cas, nous, ce qu'on veut chez Wallonie Entreprendre, c'est diminuer statistiquement le taux de difficulté, le taux de défaut par impréparation, par non-communication". Alors justement, parlons de trois exemples. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce que tout le monde n'a pas envie de reprendre l'entreprise de papa. Qu'on soit fille, garçon, parfois, c'est compliqué. Donc, il faut que ça se prépare. Vous avez des exemples, en tout cas en Région wallonne, où ça s'est bien passé ? On a inventé, il faut créer parfois une situation.