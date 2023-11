Déjà près de 7.000 signalements concernant des sites de commerce en ligne frauduleux

Au total, 6.913 signalements concernant des sites internet frauduleux ont déjà été reçus cette année (jusqu'au 13 novembre, ndlr). Les plaintes les plus courantes concernent des pratiques frauduleuses et des produits ou services non livrés ou non sollicités. En 2022, il y a eu 8.586 signalements, en 2021 9.722 signalements et au cours de l'année 2020, soit en pleine pandémie de coronavirus, 11.628 signalements.

Au cours des cinq dernières années, le nombre de contrôles effectués par l'Inspection économique a augmenté, passant de 4.742 en 2019 à 10.389 l'année dernière. Cette année, 7.184 contrôles ont déjà été effectués jusqu'au 13 novembre. L'inspection effectue des contrôles préventifs, mais intervient également lorsqu'elle reçoit des signalements via le point de contact.