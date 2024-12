Inflation, indexation des salaires: les prix vont-ils continuer à grimper et quid de nos revenus?

On ne connaît pas encore les prévisions de la Banque nationale de Belgique, mais on peut déjà dégager des tendances, à commencer par l’inflation : comment évolue-t-elle chez nous ?

Cela va mieux que pendant la crise du covid. Et, on vous en parle aussi dans nos paniers RTL Info Tests Achats, aujourd’hui, l’augmentation générale des prix reste stable : environ 3,2% en novembre. C’est un peu plus qu’en septembre, où on parlait d’une inflation de 3,06%. On constate donc un léger rebond, mais bien loin du pic à plus de 12% en 2022, voire 20% si on ne prenait en compte que les produits alimentaires.