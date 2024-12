L'inflation est toujours en hausse: voici les trois produits du quotidien les plus impactés dans les supermarchés

L'huile d'olive a également connu une hausse de 26% depuis le début d'année. Les poires conférences, elle, arrivent dans le top 3 des produits qui ont le plus augmenté, avec +26%. "Si on prend en chiffre absolu, le prix moyen d'un kilo de poire était de 2,37 euros en novembre de l'année passée. On est aujourd'hui à 2,83 euros", indique Julie Frère.

Au mois de juin, l'inflation était encore à 2,31 %, mais c'est un chiffre qui n'a cessé d'augmenter depuis. Les produits qui ont le plus augmenté sont "encore toujours" le chocolat noir, qui a 31% d'augmentation en un an, "c'est vraiment beaucoup", précise Julie Frère, porte-parole de Testachats.

Les poires ne sont pas seuls fruits ont connu cette hausse de prix. Les pommes Granny Smith, par exemple, et les raisins sans pépins, coûtent 12% de plus que l'année passée. De manière générale, les fruits ont connu une inflation de plus de 5% par rapport à novembre 2023.

Autre mauvaise nouvelle: les crevettes grises ont fortement augmenté avec +17%, par rapport à novembre de l'année passée.

Quelques baisses

Le film fraîcheur est à 9,5% de baisse. Les lingettes humides pour les bébés ont baissé de 9%. Le papier aluminium connaît lui une baisse de 7% de baisse.

"Depuis janvier 2022, qui est effectivement le moment charnière où on a dépassé les 2% d'inflation, qui est un petit peu le repère, on n'est jamais redescendu sous ces 2% d'inflation", souligne Julie Frère. "Ce qui fait que, quand on regarde l'ensemble de notre panier depuis janvier 2022, il a quand même connu une hausse importante. On est à plus 28% depuis janvier 2022. C'est un quart du prix en plus."