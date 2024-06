La Belgique sur la voie d'une répartition plus égalitaire des richesses

La répartition des richesses en Belgique semble de plus en plus égalitaire entre les ménages, selon les données de statistiques expérimentales issues des Distributional Wealth Accounts (DWA) présentés par la Banque nationale de Belgique (BNB) mercredi.

L'écart entre les mieux nantis et les autres reste néanmoins conséquent: plus de la moitié (56 %) de la richesse nette reste dans les mains des 10 % des ménages belges les plus riches (contre 59 % en 2010). Les 50 % des ménages les moins aisés se partagent quant à eux toujours moins d'un dixième (8,2 %) des richesses du pays (contre environ 7 % en 2010). Pour la zone euro, cette dernière statistique est restée stable aux alentours de 5 % dans la zone euro.

Il ressort de ces données que le coefficient de Gini - qui mesure l'égalité de la répartition d'une variable - pour le patrimoine net des ménages belges est quelque peu descendu entre 2010 (71 %) et la fin 2023 (68 %). Ainsi, les ménages belges sont "un peu plus égaux" qu'auparavant. La Belgique se démarque aussi quelque peu de la zone euro, qui présentait un coefficient de Gini de 71 % à la fin de l'année dernière.

D'un point de vue plus général, le patrimoine net médian s'élevait à 268.000 euros en Belgique à la fin 2023, contre un peu moins de 200.000 euros en 2010. Dans la zone euro, il s'agissait de 150.000 euros.

Les DWA sont des statistiques destinées à compléter les données macroéconomiques des comptes nationaux sectoriels par les données microéconomiques de l'enquête HFCS sur le comportement financier des ménages. Ces statistiques sont produites sous l'égide de la Banque centrale européenne (BCE).

Ces statistiques comprennent les actifs financiers (dépôts, titres de créance, actions cotées, actions non cotées, fonds d'investissement, assurances-vie), non financiers (immobilier résidentiel et autres) et les passifs des ménages (emprunts hypothécaires et autres).