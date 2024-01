La FM perd des plumes au profit du DAB

L'an dernier, la consommation audio totale a baissé de 6%, pour atteindre 4h37 par jour. Si la radio en direct représente toujours les deux tiers du temps de consommation, la FM perd progressivement des plumes (53% du temps d'écoute de cette catégorie, contre 59% en 2022) au profit du DAB, qui passe de 17% à 23% sur la même période. Le streaming représente 17% du temps d'écoute et la musique via la vidéo 11%, selon la dernière étude du Centre d'information sur les médias (CIM) publiée vendredi.

La musique personnelle (achetée ou téléchargée) perd par contre encore du terrain, passant de 5% à 4% du temps d'écoute.

Les préférences d'écoute sont différentes selon les générations. Le streaming est notamment très populaire chez les 12-24 ans, avec un temps d'écoute quasi au niveau de celui de la radio en direct. "L'image est complètement différente chez les personnes plus âgées : à partir de 45 ans, elles écoutent la radio en direct plus de trois quarts du temps, et même près de 90% chez les plus de 65 ans", note le CIM.