La grève dans les centres de distribution d'Albert Heijn se fait sentir en Belgique

Les grèves sont en cours depuis plus d'une semaine, après l'échec de négociations sur une nouvelle convention collective de travail. Les collaborateurs des centres de distribution exigent des hausses de salaire de 10% afin de compenser l'inflation élevée. Les magasins belges sont également approvisionnés par ces centres de distribution néerlandais.

Les conséquences de ces grèves se font de plus en plus ressentir dans les supermarchés Albert Heijn aux Pays-Bas, mais donc aussi en Belgique. L'enseigne, qui fait partie du groupe Ahold Delhaize, n'est présente qu'en Flandre et ne compte pas de magasins à Bruxelles et en Wallonie.