La SNCB arrête la vente physique de billets internationaux dans neuf gares

Le porte-parole explique cette décision par une baisse du nombre de billets de ce type vendus en gare. L'achat de tickets internationaux ne sera donc plus possible à partir d'octobre dans les gares d'Arlon, d'Eupen, d'Ottignies, de Bruxelles-Luxembourg, d'Anvers-Berchem, de Courtrai, de Hasselt, de Malines et d'Ostende.

"Les clients suivent la tendance générale de la numérisation et de l'achat en ligne. Une partie de notre gamme internationale sera par ailleurs disponible via nos automates", justifie Bart Crols.