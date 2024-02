Le bitcoin au-dessus des 57.000 dollars pour la première fois depuis fin 2021

Le cours du bitcoin a dépassé la barre des 57.000 dollars pour la première fois depuis fin 2021. La première cryptomonnaie mondiale poursuit ainsi son redressement après les scandales des dernières années, parmi lesquels l'effondrement de la plate-forme d'échange FTX en 2022. Le cours est principalement soutenu par la demande des investisseurs et les acquisitions massives de l'entreprise MicroStrategy.

Le bitcoin a enregistré une progression de 30% depuis le début de l'année. Début 2023, il ne valait plus que 16.600 dollars. Son record à la hausse date de novembre 2021, à 69.000 dollars. Selon l'agence Bloomberg, les investisseurs ont placé quelque 5,6 milliards de dollars dans les Fonds indiciels cotés introduits par les États-Unis le 11 janvier, qui ont rendu les investissements dans la cryptomonnaie plus accessibles pour des grands groupes. L'éditeur de logiciels et acteur majeur du secteur MicroStrategy a lui encore acquis 3.000 bitcoins le mois dernier. L'entreprise en détiendrait pour environ 10 milliards de dollars.