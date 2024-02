Le PS souhaite mettre en place la semaine de travail à 32h sans perte de salaire: est-ce réalisable?

Pourtant, Yves, mécanicien à Seraing, a essayé et validé cette pratique. Il a changé de rythme de travail depuis quatre mois. Sa semaine commence le mercredi et se termine le samedi soir après 32h de travail. "Comme j'ai 60 ans, ça me permet d'avoir une carrière un peu plus longue pour essayer d'arriver jusqu' 67 ans, puisqu'on est quand même dans des travaux assez lourds…", affirme celui qui exerce un métier physique.

L'évolution future des métiers

Pour François Pichault, professeur de gestion des ressources humaines à HEC Liège, la semaine de 32h c'est ni utopique ni inconcevabe... Mais pas tout de suite. "La technologie, aujourd'hui, permet des gains de productivité très important", indique l'enseignant. "L'intelligence artificielle est en train d'accélérer un certain nombre de choses dans les professions intellectuelles notamment, donc on peut imaginer que dans 10 ou 15 ans, ce qui apparait aujourd'hui comme étant un rêve pourrait devenir progressivement une réalité s'inscrivant dans un processus historique qui a commencé au XXème siècle."