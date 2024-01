Martin Buxant reçoit Paul Magnette ce soir dans les Puncheurs: "On ne le lâchera pas sur ce point crucial…"

Oui, après l’extrême-gauche et Raoul Hedebouw la semaine dernière, au tour de la gauche et de son chef de file, le bourgmestre de Charleroi, Paul Magnette. L’idée, encore une fois, c’est de comprendre quelles sont les priorités absolues pour le Parti socialiste s'il est dans les gouvernements après les élections du 9 juin prochain.

On sait que le PS enfonce le clou sur le pouvoir d’achat, on sait qu’il tient également beaucoup à sa taxe sur les "riches". Pourtant, d’autres éléments déboulent à présent dans le jeu électoral. Il y a eu l’épisode de la saisie de cocaïne au cabinet de la ministre de l’Éducation Caroline Désir. Et puis, l'agriculture. La colère de nos fermiers résonne: que peut leur dire Paul Magnette? Ça, c'est une bonne question.

Hé oui, il est le président de parti le plus connu des francophones, tant en Wallonie qu'à Bruxelles. 86% des hommes et 87% des femmes interrogées disent connaître Paul Magnette. Est-ce que cela va donner des ailes au président du PS pour s'envoler vers le poste de Premier ministre? Possible. On lui posera la question en tous les cas avec mon compère Christophe Deborsu.

Il y a un sujet en particulier que vous tenez à aborder?

Bien sûr, on ne le lâchera pas sur un point crucial: a-t-il l'intention ou non de gouverner avec la N-VA et son meilleur ennemi Bart De Wever?