Le service des créances alimentaires du SPF Finances fête ses 20 ans d'existence

Grâce à un investissement dans de nouveaux outils informatiques en 2020, le SECAL a pu récupérer près de 50 millions d'euros de pensions impayées au cours de ces trois dernières années. "Au fil des ans, le SECAL a démontré une performance toujours plus efficiente en termes de récupération des arriérés dus aux créanciers", souligne le SPF Finances.

"Les compensations réalisées sur les remboursements d'impôts et l'application du Code de recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales (CRAF) depuis juin 2020 ont aussi grandement contribué à ce résultat", poursuit l'administration financière