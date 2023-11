Légère progression de la confiance des consommateurs en novembre

Les consommateurs affichent en novembre une confiance en légère hausse par rapport à octobre, l'indicateur étant à -4, contre -5 un mois plus tôt, indique mercredi la Banque nationale (BNB).

Sur le plan personnel, les ménages ont revu quelque peu à la hausse leurs anticipations vis-à-vis de leur situation financière. Ils ont en revanche revu à la baisse leurs intentions d'épargne. Le repli de cette composante annule partiellement la forte augmentation enregistrée en octobre, relève la BNB.

Les consommateurs se sont montrés plus optimistes principalement à l'égard des perspectives concernant la situation économique en Belgique, avec le score le plus élevé depuis un an.