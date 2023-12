Les légumes 20% plus chers qu'il y a un an, selon l'enquête sur l'inflation de Testachats

L'inflation a poursuivi sa baisse en novembre, mais ce recul est encore trop lent, estime mardi Testachats dans son enquête mensuelle sur la hausse des prix d'un panier composé de plus de 3.000 produits alimentaires, d'entretien et d'hygiène personnelle dans 7 chaînes de supermarchés. Le mois dernier, elle s'est élevée à 9,4%, contre 11,5% en octobre, avec encore et toujours les légumes qui connaissent la plus forte hausse depuis l'année passée (20%), note l'organisation de consommateurs.