Les pavés de morue "Itsaluz" vendus chez Intermarché rappelés auprès de la clientèle

Ce "pavé de morue dessalé prêt à cuisiner" est conditionné en barquette de 250 grammes, porte le numéro de lot 051223 et a été proposé à la vente entre le 21 décembre et le 17 janvier dernier aux magasins Intermarchés de Gembloux, Blonden et Maisières.

Sedisal demande à sa clientèle de ramener le produit au point de vente dans lequel il a été acheté. L'article leur sera remboursé.